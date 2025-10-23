Прокуратура запросила для Аяза Шабутдинова восемь лет колонии

В мае Шабутдинов признал вину в полном объеме во время рассмотрения по существу уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении него. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества с общим ущербом более 57 млн руб. При этом его стороны защиты говорила, что предприниматель возместил ущерб 64 потерпевшим по уголовному делу.