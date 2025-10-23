Газета
Прокуратура запросила для Аяза Шабутдинова восемь лет колонии

Ведомости

Прокуратура потребовала для блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова наказание в виде лишения свободы на восемь лет по делу о мошенничестве, сообщил «Ведомостям» адвокат обвиняемого Калой Ахильгов.

Кроме того, прокуратура считает необходимым выписать фигуранту штраф в размере 15,5 млн руб. Заседание проходило в Пресненском суде Москвы.

В мае Шабутдинов признал вину в полном объеме во время рассмотрения по существу уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении него. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества с общим ущербом более 57 млн руб. При этом его стороны защиты говорила, что предприниматель возместил ущерб 64 потерпевшим по уголовному делу.

