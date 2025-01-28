Прокуратура: ущерб по делу блогера Шабутдинова превышает 57 млн рублей

Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. 3 октября 2024 г. адвокат блогера Дмитрий Григориади сообщил ТАСС, что МВД завершило расследование уголовного дела, его передали Шабутдинову и защитникам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев, говорил он.