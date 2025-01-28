Прокуратура: ущерб по делу блогера Шабутдинова превышает 57 млн рублей
Ущерб по уголовному делу блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова превышает 57 млн руб., сообщили в прокуратуре Москвы.
«Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он содержится под стражей. Ущерб превышает 57 млн руб.», – говорится в сообщении.
Предварительное расследование по делу блогера было завершено, в прокуратуру Центрального административного округа поступило дело Шабутдинова для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в ведомстве.
Шабутдинов находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. 3 октября 2024 г. адвокат блогера Дмитрий Григориади сообщил ТАСС, что МВД завершило расследование уголовного дела, его передали Шабутдинову и защитникам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев, говорил он.
28 января Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в мошенничестве Шабутдинову. Он пробудет в СИЗО еще как минимум в течение 24 суток. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ему грозит до 10 лет лишения свободы.