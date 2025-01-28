Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в мошенничестве Аязу Шабутдинову

Шабутдинова обвиняют в 92 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что он совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.