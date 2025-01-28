Мосгорсуд продлил арест обвиняемому в мошенничестве Аязу Шабутдинову
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Шабутдинов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Он пробудет в СИЗО еще как минимум в течение 24 суток.
Шабутдинова обвиняют в 92 эпизодах мошенничества. Следствие полагает, что он совместно с соучастниками, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе «Like центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, что не соответствовало действительности.
Блогер находится в СИЗО с 4 ноября 2023 г. 3 октября адвокат блогера Дмитрий Григориади сообщил ТАСС, что МВД завершило расследование уголовного дела, его передали Шабутдинову и защитникам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев, говорил Григориади.