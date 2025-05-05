Блогер Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер находится под стражей с 4 ноября 2023 г. Шабутдинову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации следствия, блогер продавал курсы, которые якобы помогали открыть успешный бизнес. В социальных сетях у него было порядка 1,9 млн подписчиков.