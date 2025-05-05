Блогер Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве
Блогер и совладелец бизнес-школы «Like центр» Аяз Шабутдинов полностью признал вину во время рассмотрения по существу уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы, в котором рассматривается дело.
«На вопрос судьи Шабутдинов дал признательный ответ: понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», – уточнили в суде.
17 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, ущерб превышает 57 млн руб. Защита Шабутдинова сообщала, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по уголовному делу. 2 апреля адвокат блогера Калой Ахильгов уточнял, что его подзащитный признал вину по уголовному делу.
Блогер находится под стражей с 4 ноября 2023 г. Шабутдинову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации следствия, блогер продавал курсы, которые якобы помогали открыть успешный бизнес. В социальных сетях у него было порядка 1,9 млн подписчиков.