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Блогер Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Ведомости

Блогер и совладелец бизнес-школы «Like центр» Аяз Шабутдинов полностью признал вину во время рассмотрения по существу уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы, в котором рассматривается дело.

«На вопрос судьи Шабутдинов дал признательный ответ: понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», – уточнили в суде.

17 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, ущерб превышает 57 млн руб. Защита Шабутдинова сообщала, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по уголовному делу. 2 апреля адвокат блогера Калой Ахильгов уточнял, что его подзащитный признал вину по уголовному делу.

Блогер находится под стражей с 4 ноября 2023 г. Шабутдинову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По информации следствия, блогер продавал курсы, которые якобы помогали открыть успешный бизнес. В социальных сетях у него было порядка 1,9 млн подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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