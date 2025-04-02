Блогер Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве

«Решение подзащитного для нас закон, даже если внутренне с ним не согласны. Да, мы собрали множество доказательств его невиновности, но в СИЗО находится именно подзащитный, ему выпадают тяготы всех неудобств содержания, перевозки, длительных судебных заседаний», – написал Ахильгов.