Блогер Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве
Блогер и совладелец бизнес-школы «Like центр» Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале.
«Решение подзащитного для нас закон, даже если внутренне с ним не согласны. Да, мы собрали множество доказательств его невиновности, но в СИЗО находится именно подзащитный, ему выпадают тяготы всех неудобств содержания, перевозки, длительных судебных заседаний», – написал Ахильгов.
Адвокат добавил, что Шабутдинов взялся полностью возместить ущерб потерпевшим по уголовному делу.
Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу, которая продавала клиентам якобы образовательные курсы. Сообщники обещали высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за образовательные программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.
С 4 ноября 2023 г. Шабутдинов находится в СИЗО.