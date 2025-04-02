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Блогер Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве

Ведомости

Блогер и совладелец бизнес-школы «Like центр» Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве, сообщил его адвокат Калой Ахильгов в своем Telegram-канале.

«Решение подзащитного для нас закон, даже если внутренне с ним не согласны. Да, мы собрали множество доказательств его невиновности, но в СИЗО находится именно подзащитный, ему выпадают тяготы всех неудобств содержания, перевозки, длительных судебных заседаний», – написал Ахильгов.

Адвокат добавил, что Шабутдинов взялся полностью возместить ущерб потерпевшим по уголовному делу.

Шабутдинов обвиняется в 113 эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, блогер создал организованную преступную группу, которая продавала клиентам якобы образовательные курсы. Сообщники обещали высокий результат последующего ведения бизнеса, что не соответствовало действительности. 113 граждан заплатили за образовательные программы от 60 000 до 12 млн руб., общий ущерб превысил 57 млн руб.

С 4 ноября 2023 г. Шабутдинов находится в СИЗО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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