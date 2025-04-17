Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу

2 апреля адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал в своем Telegram-канале, что его подзащитный признал вину по делу о крупном мошенничестве. По словам юриста, несмотря на наличие собранных доказательств невиновности, решение признать вину – это выбор клиента и оно для них является законом.