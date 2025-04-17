Блогер Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим по делу
Сторона защиты блогера и совладельца бизнес-школы «Like центр» Аяза Шабутдинова сообщила, что он возместил ущерб 64 потерпевшим по уголовному делу. Об этом рассказали в суде.
«Стороной защиты сказано, что обвиняемый возместил ущерб 64 потерпевшим по делу», – пояснили в суде (цитата по ТАСС).
17 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Шабутдинова. Блогеру предъявлено обвинение по 113 эпизодам мошенничества, суммарный ущерб превышает 57 млн руб.
Шабутдинов находится под стражей. Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело было возбуждено следователями МВД. По версии следствия, блогер продавал курсы, якобы помогающие открыть успешный бизнес. В социальных сетях у него было около 1,9 млн подписчиков.
2 апреля адвокат Шабутдинова Калой Ахильгов сообщал в своем Telegram-канале, что его подзащитный признал вину по делу о крупном мошенничестве. По словам юриста, несмотря на наличие собранных доказательств невиновности, решение признать вину – это выбор клиента и оно для них является законом.