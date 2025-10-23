В Запорожской области появится мемориал погибшим в зоне спецоперации военкорам
Имена военкоров и других журналистов, которые погибли в зоне спецоперации, увековечат на мемориале в Запорожской области. Об этом «РИА Новости» рассказала директор департамента информационной политики администрации правительства региона Евгения Зайцева.
Она сообщила, что с инициативой поставить памятник в ведомство обратились члены профсоюза журналистов Запорожской области.
По словам Зайцевой, на мемориале появятся имена военкоров «РИА Новости» Ивана Зуева и Ростислава Журавлева, «Известий» Александра Федорчака, а также корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова и др.
По данным «РИА Новости», 23 октября в Мелитополе состоялась торжественная закладка камня на месте установки памятника погибшим военным корреспондентам.
Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября, а его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен. Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023 г. – Журавлев.