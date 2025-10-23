В Запорожской области появится мемориал погибшим в зоне спецоперации военкорам

Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября, а его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен. Как указал гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, это третий военкор «РИА Новости», погибший с начала боевых действий на востоке Украины. В 2014 г. на Донбассе погиб фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023 г. – Журавлев.