Операторам связи позволят блокировать сим-карты

Ведомости

С ноября операторы связи в России получат право блокировать лишние сим-карты, если выяснится, что на одного человека зарегистрировано более 20 номеров. Соответствующие положения содержатся в поправках к законодательству, принятых в прошлом году, пишет «РИА Новости».

Согласно новым правилам, операторы обязаны проверить данные абонентов, заключивших договоры мобильной связи до 1 апреля 2025 г., и информацию о количестве принадлежащих им номеров. Действующие нормы ограничивают для физических лиц максимальное количество сим-карт 20-ю.

Абонентам необходимо расторгнуть излишние договоры до 1 ноября. В случае невыполнения этого требования операторы будут обязаны прекратить оказание услуг связи для превышающих лимит номеров.

Согласно данным Роскомнадзора, на начало августа 2025 г. в России зафиксировано 302 млн активных сим-карт. Показатель на 15 млн меньше, чем в декабре 2024 г., сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 сентября в России вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.

