Суд оштрафовал Надеждина на 20 000 рублей

В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб.