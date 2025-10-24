Газета
Суд оштрафовал Надеждина на 20 000 рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина на 20 000 руб. за нарушение в организации проведения публичного мероприятия. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Его обвинили по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В феврале 2024 г. кандидату от «Гражданской инициативы» Надеждину отказали в регистрации на выборах президента России из-за высокой доли недействительных подписей в поддержку его кандидатуры.

Суд разрешил выделять Надеждину более 300 000 рублей на лекарства

Общество

В апреле Арбитражный суд Московской области признал Надеждина банкротом. Тогда он рассказал «Коммерсанту», что его банковские счета уже заморожены и что в ближайшее время он ожидает введения ограничений на ежемесячные расходы.

В 2015 г. банк выдал Надеждину потребительский кредит в размере более $324 000 под залог земельного участка и садового дома. В 2018 г. Мытищинский городской суд взыскал с Надеждина более $335 000 и постановил обратить взыскание на заложенное имущество, которое было продано за примерно 5 млн руб.

Оставшаяся часть долга Надеждина погашена не была, и в мае 2024 г. АСВ подало заявление о признании политика банкротом. По данным агентства, на тот момент сумма долга превышала $1,2 млн.

