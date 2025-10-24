Захарова пообещала направить Пугачевой итальянскую книгу о спецоперации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что направит певице Алле Пугачевой и другим россиянам, уехавшим за границу, книгу «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Элизео Бертолази. Об этом она сообщила на презентации книги.
По мнению дипломата, эта работа вызовет интерес у россиян, которых Захарова назвала «отъехавшими». Речь идет о тех гражданах, которые не только покинули РФ, но и, по ее мнению, «отдалились от нее душой».
«Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, что они так переживают за то, что происходит с нами, с нашей страной, что им просто на расстоянии мы видны, виднее им на расстоянии, что у нас происходит», – пояснила Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Говоря о самой книге, дипломат назвала ее автора «пророком не из нашего отечества». По ее мнению, Бертолази могли бы поверить те россияне, кто не хочет верить российским источникам.
Весной 2022 г. Пугачева переехала в Израиль вместе с супругом Максимом Галкиным (считается в России иноагентом) и детьми. 16 сентября 2022 г. Минюст включил Галкина, который выступал против проведения РФ спецоперации на Украине, в перечень иноагентов. 18 сентября Пугачева публично заявила о солидарности с мужем и попросила российские власти добавить ее в список иноагентов.
11 сентября Захарова назвала интервью Пугачевой для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (журналистка Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом) «базаром лицемерия».