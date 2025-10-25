Газета
Общество

Временные ограничения на полеты сняли в Ухте

Ведомости

В аэропорту Ухты в Республике Коми были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводились в 12:27 мск для обеспечения безопасности полетов.

За ночь 25 октября над территорией России был сбит 121 украинский беспилотник. Наибольшее число дронов уничтожено в Ростовской области – 20 единиц, в Волгоградской – 19 и в Брянской – 17. В Калужской области сбито 12 БПЛА, в Смоленской – 11, в Белгородской и Московской областях – по девять.

