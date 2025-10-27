Число погибших после взрыва в Копейске выросло до 13 человек
Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области достигло 13 человек. Об этом сообщило региональное правительство.
Как уточнили в пресс-службе, сейчас известно о 23 жертвах происшествия. Все они сотрудники предприятия. Спасатели продолжают разбирать конструкции, под которыми могут быть останки других погибших, помимо 13 человек, чьи тела найдены.
24 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил, что число пострадавших от взрыва увеличилось до 29, местонахождение 11 человек еще уточнялось. Тогда шесть человек были госпитализированы, еще пятеро находились в тяжелом состоянии.
Сейчас четверо пострадавших получают медицинскую помощь в областной клинической больнице и в стационарах Копейска. Два человека были направлены в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.