Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших после взрыва в Копейске выросло до 13 человек

Ведомости

Количество погибших при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области достигло 13 человек. Об этом сообщило региональное правительство.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас известно о 23 жертвах происшествия. Все они сотрудники предприятия. Спасатели продолжают разбирать конструкции, под которыми могут быть останки других погибших, помимо 13 человек, чьи тела найдены.

24 октября губернатор Челябинской области Алексей Текслер говорил, что число пострадавших от взрыва увеличилось до 29, местонахождение 11 человек еще уточнялось. Тогда шесть человек были госпитализированы, еще пятеро находились в тяжелом состоянии.

Сейчас четверо пострадавших получают медицинскую помощь в областной клинической больнице и в стационарах Копейска. Два человека были направлены в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Взрыв на предприятии произошел вечером 22 октября. Компания «Согаз» выплатит по 3 млн руб. семьям погибших при взрыве в Копейске согласно договору страхования гражданской ответственности владельца завода. Кроме того, жертвы происшествия и их семьи получат выплаты от предприятия и региона.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь