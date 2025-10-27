Компания по продаже билетов предъявила Киркорову иск на 7,6 млн рублей

24 сентября компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Киркорову о взыскании задолженности по кредитному договору. В материалах указано, что в 2020 г. Киркоров получил кредит в «Московском кредитном банке» на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд».