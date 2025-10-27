Газета
Общество

Компания по продаже билетов предъявила Киркорову иск на 7,6 млн рублей

Ведомости

Компания, занимающаяся организацией продажи билетов, ООО «Культурная служба» подала иск к певцу Филиппу Киркорову. Данные следуют из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Сумма иска составила 7,68 млн руб. Причина требования не называется.

24 сентября компания АО «Социум трейд» обратилась в Таганский районный суд Москвы с иском к Киркорову о взыскании задолженности по кредитному договору. В материалах указано, что в 2020 г. Киркоров получил кредит в «Московском кредитном банке» на индивидуальных условиях. Позднее банк уступил право требования АО «Социум трейд».

В апреле 2024 г. сообщалось, что мировой судья Таганского района Москвы признал Киркорова виновным в неуплате штрафа и оштрафовал его на 6000 руб. Тогда наказание было назначено в двукратном размере от суммы неуплаты.

