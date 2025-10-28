Газета
Кабмин к декабрю представит предложения по модернизации маткапитала

Ведомости

Правительство России готовит предложения по обновлению программы материнского капитала и представит их к декабрю. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, работа над предложениями продолжается. «Над темой маткапитала работаем. Тема сложная, стараемся к декабрю», – отметила она.

Программа материнского капитала действует с 2007 г. Изначально право на получение средств имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок, если ранее семья не оформляла сертификат. С 1 января 2020 г. маткапитал предоставляется уже при рождении первого ребенка.

В 2025 г. размер выплаты составляет 690 000 руб. при рождении первого ребенка. Семьи, в которых появляется второй ребенок и ранее уже использовали сертификат, могут получить дополнительно почти 222 000 руб.

23 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила реформировать систему, чтобы усилить поддержку многодетных семей. Она отметила, что размер маткапитала на второго и третьего ребенка значительно ниже, чем на первого, и призвала переориентировать программу на стимулирование рождения третьего и последующих детей.

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации демографической и семейной политики подчеркнул, что идея материнского капитала «оказалась очень удачной». Механизм требует совершенствования, но важно не распылять средства на второстепенные направления и учитывать, прежде всего, интересы женщин и детей.

