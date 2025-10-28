Кабмин к декабрю представит предложения по модернизации маткапитала

Программа материнского капитала действует с 2007 г. Изначально право на получение средств имели семьи, в которых родился или был усыновлен второй и последующий ребенок, если ранее семья не оформляла сертификат. С 1 января 2020 г. маткапитал предоставляется уже при рождении первого ребенка.