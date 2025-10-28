Госдума приняла закон о призыве на службу круглый год

В тексте документа сказано, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. До его принятия этот процесс проводится дважды в год. При этом отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В течение остального времени граждане смогут проходить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.