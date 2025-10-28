Госдума приняла закон о призыве на службу круглый год
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому призыв граждан РФ на срочную службу будет происходить в течение всего календарного года, следует из думской электронной базы.
В тексте документа сказано, что с 1 января 2026 г. призыв будет проходить постоянно – с 1 января по 31 декабря. До его принятия этот процесс проводится дважды в год. При этом отправка призывников к местам прохождения службы, как и раньше, будет идти в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В течение остального времени граждане смогут проходить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий.
22 июля депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли проект на рассмотрение нижней палаты. В пояснительной записке сообщалось, что изменения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». 22 октября закон приняли во втором чтении.