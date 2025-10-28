Газета
Главная / Общество /

Петербургский суд оштрафовал уличную певицу Наоко на 30 000 рублей

Ведомости

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал 18-летнюю уличную певицу Диану Логинову (псевдоним Наоко) на 30 000 руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Наоко была признана виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию армии России (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ).

Ранее 28 октября сообщалось, что Логинова была повторно задержана петербургскими полицейскими.

15 октября девушку арестовали на 13 суток, на нее был составлен протокол после выступления у станции метро «Площадь Восстания». Суд установил, что в ходе ее уличного концерта «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Ее признали виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).

