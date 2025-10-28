Петербургский суд оштрафовал уличную певицу Наоко на 30 000 рублей

15 октября девушку арестовали на 13 суток, на нее был составлен протокол после выступления у станции метро «Площадь Восстания». Суд установил, что в ходе ее уличного концерта «наступили негативные последствия»: нарушение движения пешеходов и доступа граждан к объектам транспортной инфраструктуры. Ее признали виновной в «организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте» (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ).