Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов в Саратове и Геленджике
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Саратова («Гагарин») и Геленджика. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
До этого Росавиация ввела аналогичные меры в воздушных гаванях Калуги («Грабцево») и Волгограда.
Минобороны РФ сообщало, что в период с 20:00 до 23:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены 57 украинских беспилотников над регионами РФ. Больше всего, 35 БПЛА, сбили над территорией Брянской области, еще девять – над Ростовской областью. По четыре беспилотника ликвидировали в небе над Калужской и Тульской областями, а также над Московским регионом. Еще один БПЛА уничтожили в Курской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на столицу. Он уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.