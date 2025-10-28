Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Волгограде
Для обеспечения безопасности полетов Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Аналогичную меру Росавиация также ввела в аэропорту Калуги «Грабцево».
В период с 15:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России. Семь БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, еще три – над Орловской областью. Российские военные также уничтожили по два БПЛА в Курской и Тульской областях, один – над территорией Калужской области.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили три беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на столицу. Он уточнил, что сейчас на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.