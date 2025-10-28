Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта в Волгограде

В период с 15:00 до 20:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских беспилотников над регионами России. Семь БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, еще три – над Орловской областью. Российские военные также уничтожили по два БПЛА в Курской и Тульской областях, один – над территорией Калужской области.