Главная / Общество /

Погибшими при взрыве в Копейске признаны 23 человека

Ведомости

Аварийно-спасательные работы на месте взрыва на предприятии в Копейске завершены. В настоящий момент обнаружены тела 16 из 23 погибших, сообщается в Telegram-канале правительства Челябинской области.

Как отмечается, останки еще семерых жертв предстоит идентифицировать. Следственные действия по факту трагедии продолжаются.

Взрыв на заводе «Пластмасс» произошел 22 октября. 24 октября было объявлено в регионе днем траура, губернатор Челябинской области Александр Текслер говорил, что число пострадавших при аварии достигло 29 человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). Местные власти исключили причиной взрыва удар беспилотника.

