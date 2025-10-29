Погибшими при взрыве в Копейске признаны 23 человека
Аварийно-спасательные работы на месте взрыва на предприятии в Копейске завершены. В настоящий момент обнаружены тела 16 из 23 погибших, сообщается в Telegram-канале правительства Челябинской области.
Как отмечается, останки еще семерых жертв предстоит идентифицировать. Следственные действия по факту трагедии продолжаются.
Взрыв на заводе «Пластмасс» произошел 22 октября. 24 октября было объявлено в регионе днем траура, губернатор Челябинской области Александр Текслер говорил, что число пострадавших при аварии достигло 29 человек. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК). Местные власти исключили причиной взрыва удар беспилотника.