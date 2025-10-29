Главред Astra Анастасия Чумакова внесена в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил основателя и главного редактора интернет-издания Astra (признано в России иноагентом) Анастасию Чумакову в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
В соответствующей записи указано: «Чумакова Анастасия, 21.06.1992 г. р., г. Ульяновск».
Минюст внес портал Astra в реестр иноагентов еще в октябре 2024 г. По данным ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о политике российских властей и Вооруженных силах, выступало против спецоперации и публиковало материалы иностранных агентов. В Минюсте также отмечали, что главный редактор проекта проживает за пределами России.
В августе 2024 г. Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту Astra.
21 октября сообщалось, что Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов журналистов Илью Варламова и Анну Монгайт (оба признаны иноагентами в РФ).