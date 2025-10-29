Главред Astra Анастасия Чумакова внесена в перечень террористов и экстремистов

Минюст внес портал Astra в реестр иноагентов еще в октябре 2024 г. По данным ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о политике российских властей и Вооруженных силах, выступало против спецоперации и публиковало материалы иностранных агентов. В Минюсте также отмечали, что главный редактор проекта проживает за пределами России.