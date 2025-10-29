Газета
Главная / Общество /

Главред Astra Анастасия Чумакова внесена в перечень террористов и экстремистов

Ведомости

Росфинмониторинг включил основателя и главного редактора интернет-издания Astra (признано в России иноагентом) Анастасию Чумакову в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В соответствующей записи указано: «Чумакова Анастасия, 21.06.1992 г. р., г. Ульяновск».

Минюст внес портал Astra в реестр иноагентов еще в октябре 2024 г. По данным ведомства, издание распространяло недостоверную информацию о политике российских властей и Вооруженных силах, выступало против спецоперации и публиковало материалы иностранных агентов. В Минюсте также отмечали, что главный редактор проекта проживает за пределами России.

В августе 2024 г. Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту Astra.

21 октября сообщалось, что Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов журналистов Илью Варламова и Анну Монгайт (оба признаны иноагентами в РФ).

