Минюст включил интернет-портал Astra в реестр иноагентов

Минюст включил интернет-портал Astra в реестр иноагентовВ список также попал политик Николай Кавказский и литературовед Олег Лекманов
Минюст России включил в список иностранных агентов интернет-портал Astra, блогера Антона Хардина, политика Николая Кавказского, литературоведа Олега Лекманова и активиста Артем Медведева, сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, интернет-портал Astra распространял недостоверную информацию о политике российских властей и Вооруженных силах (ВС) страны, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял сообщения иностранных агентов. Кроме того, отмечает Минюст, создатель и главный редактор интернет-портала проживает за пределами России.
В августе Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту Astra, следовало из перечня ведомства. В своем Telegram-канале портал тогда сообщил, что издание было запущено после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., но сайт начал работу «ровно два месяца назад».
Кавказский, Лекманов, Медведев и Хардин, как утверждает ведомство, тоже распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Ведомство не уточняет при этом, получали ли эти физлица и Astra иностранное финансирование.
Кроме того, утверждает ведомство, бывший преподаватель факультета журналистики Московского госуниверситета и факультета филологии Высшей школы экономики профессор Лекманов создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения иноагентов, «участвовал в мероприятии, организованном лицом, включенным в реестр иноагентов». Что именно за мероприятие имеется в виду, Минюст не уточняет.
Доктор филологических наук Лекманов с 1998 по 2011 г. преподавал в МГУ, с 2011 г. по 2022 г. – в НИУ ВШЭ. Является специалистом в области истории литературы Серебряного века и лауреатом Шуваловской премии МГУ, выпустил книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине, Борисе Пастернаке. После начала спецоперации на Украине, которую Лекманов осудил, он уехал из России. В августе 2023 г. получил место приглашенного профессора в Принстонском университете в США.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.