Минюст включил интернет-портал Astra в реестр иноагентов

Доктор филологических наук Лекманов с 1998 по 2011 г. преподавал в МГУ, с 2011 г. по 2022 г. – в НИУ ВШЭ. Является специалистом в области истории литературы Серебряного века и лауреатом Шуваловской премии МГУ, выпустил книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине, Борисе Пастернаке. После начала спецоперации на Украине, которую Лекманов осудил, он уехал из России. В августе 2023 г. получил место приглашенного профессора в Принстонском университете в США.