Минюст включил проект Ateo и политика Барановского в перечень иноагентов

Минюст включил проект Ateo и политика Барановского в перечень иноагентовВ обновленный список ведомство добавило имена еще четырех человек
Минюст России включил в список иностранных агентов проект «Ateo», политика Алексея Барановского и еще несколько физических лиц, сообщается на сайте ведомства.
Барановский был признан иноагентом из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей, участии в деятельность организаций, признанных иноагентами, отметило ведомство. Он также сотрудничал с нежелательными организациями, активно выступал против спецоперации на Украине. В СМИ сообщается, что Барановский является бойцом легиона «Свобода России» (признан запрещенной террористической организацией).
Проект «Ateo» изначально действовал в виде группы во «ВКонтакте», но затем информация стала распространяться и в Telegram-канале. Сам канал публикует оперативные новости различной тематики. На Telegram-канал Ateo Breaking в настоящий момент подписано более 540 000 пользователей.
Кроме того, ведомство признало иноагентом журналиста Максима Матвейченко (известен под псевдонимом Максим Блант) за распространение недостоверных сведений о принимаемых российскими властями решениях. Также Матвейченко выступал против специальной военной операции на Украине, добавили в министерстве.
В обновленный список иноагентов также попал врач Андрей Волна и депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин. По информации ведомства, Илюхин принимал участие в создании недостоверной информации о действиях российских властей и сотрудничал с иноагентами. В частности, за Илюхиным закреплена страница автора-блогера в издании «7х7
Минюст также внес юриста Даниила Константинова в список иноагентов. По информации ведомства, Константинов помимо распространения недостоверных сведений о решениях властей и критики спецоперации, принимал участие в деятельности нежелательных и иноагентских организаций.
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.