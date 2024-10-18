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Минюст включил проект Ateo и политика Барановского в перечень иноагентов

В обновленный список ведомство добавило имена еще четырех человек
Георгий Недогибченко
Максим Стулов / Ведомости

Минюст России включил в список иностранных агентов проект «Ateo», политика Алексея Барановского и еще несколько физических лиц, сообщается на сайте ведомства.

Барановский был признан иноагентом из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей, участии в деятельность организаций, признанных иноагентами, отметило ведомство. Он также сотрудничал с нежелательными организациями, активно выступал против спецоперации на Украине. В СМИ сообщается, что Барановский является бойцом легиона «Свобода России» (признан запрещенной террористической организацией).

Проект «Ateo» изначально действовал в виде группы во «ВКонтакте», но затем информация стала распространяться и в Telegram-канале. Сам канал публикует оперативные новости различной тематики. На Telegram-канал Ateo Breaking в настоящий момент подписано более 540 000 пользователей.

Кроме того, ведомство признало иноагентом журналиста Максима Матвейченко (известен под псевдонимом Максим Блант) за распространение недостоверных сведений о принимаемых российскими властями решениях. Также Матвейченко выступал против специальной военной операции на Украине, добавили в министерстве.

В обновленный список иноагентов также попал врач Андрей Волна и депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин. По информации ведомства, Илюхин принимал участие в создании недостоверной информации о действиях российских властей и сотрудничал с иноагентами. В частности, за Илюхиным закреплена страница автора-блогера в издании «7х7 (считается в России иноагентом) ». Волна занимался распространением информации, созданной иноагентами и критиковал спецоперацию. Он находится не в России, уточнило ведомство. В СМИ сообщалось, что в 2023 г. Волна уехал из Москвы на Украину оказывать помощь местным жителям.

Минюст также внес юриста Даниила Константинова в список иноагентов. По информации ведомства, Константинов помимо распространения недостоверных сведений о решениях властей и критики спецоперации, принимал участие в деятельности нежелательных и иноагентских организаций.

Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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