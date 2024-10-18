Минюст включил проект Ateo и политика Барановского в перечень иноагентов

В обновленный список иноагентов также попал врач Андрей Волна и депутат горсовета Северодвинска Сергей Илюхин. По информации ведомства, Илюхин принимал участие в создании недостоверной информации о действиях российских властей и сотрудничал с иноагентами. В частности, за Илюхиным закреплена страница автора-блогера в издании «7х7 (считается в России иноагентом) ». Волна занимался распространением информации, созданной иноагентами и критиковал спецоперацию. Он находится не в России, уточнило ведомство. В СМИ сообщалось, что в 2023 г. Волна уехал из Москвы на Украину оказывать помощь местным жителям.