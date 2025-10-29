Лидера рок-группы «Пасека» осудили на 15 лет за убийство

Инцидент произошел ночью 7 июня 2024 г. на Сиреневом бульваре. Как отмечается в материалах дела, Медведкин в ходе внезапно возникшей ссоры с Поздняковым и Щельциным, с которыми ранее не был знаком, нанес не менее 16 ударов ножом Позднякову. От полученных ран тот скончался на месте.