Общество

Лидера рок-группы «Пасека» осудили на 15 лет за убийство

Ведомости

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин приговорен к 15 годам колонии за убийство Ивана Позднякова, друга гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Вердикт по делу был вынесен 29 октября Измайловским районным судом столицы. Медведкин был признан виновным в преступлениях по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Он будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Инцидент произошел ночью 7 июня 2024 г. на Сиреневом бульваре. Как отмечается в материалах дела, Медведкин в ходе внезапно возникшей ссоры с Поздняковым и Щельциным, с которыми ранее не был знаком, нанес не менее 16 ударов ножом Позднякову. От полученных ран тот скончался на месте.

После преступник напал на Щельцина и ранил того шесть раз, но тот оказал активное сопротивление и сумел спастись. Ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Медведкин находился под стражей с 10 июня 2024 г., когда ему была выбрана мера пресечения в виде ареста.

