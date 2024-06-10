Основателя рок-группы «Пасека» отправили в СИЗО на два месяца

Нападение на Щельцина произошло вечером 8 июня. Медведкин в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Последний погиб в машине скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан в течение нескольких часов.