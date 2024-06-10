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Основателя рок-группы «Пасека» отправили в СИЗО на два месяца

Ведомости

Измайловский районный суд Москвы на два месяца арестовал основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, напавшего на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Медведкина обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Он останется в СИЗО до 8 августа.

Нападение на Щельцина произошло вечером 8 июня. Медведкин в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Последний погиб в машине скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан в течение нескольких часов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 9 июня пообещал, что Минцифры поможет Щельцину в восстановлении после нападения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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