Основателя рок-группы «Пасека» отправили в СИЗО на два месяца
Измайловский районный суд Москвы на два месяца арестовал основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина, напавшего на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Медведкина обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Он останется в СИЗО до 8 августа.
Нападение на Щельцина произошло вечером 8 июня. Медведкин в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ему ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Последний погиб в машине скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан в течение нескольких часов.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев 9 июня пообещал, что Минцифры поможет Щельцину в восстановлении после нападения.