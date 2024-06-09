Шадаев: Минцифры поможет гендиректору «Цифровых платформ» после нападения
Минцифры России поможет гендиректору АНО «Цифровые платформы» Арсению Щельцину в восстановлении после нападения, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, его слова привела пресс-служба ведомства.
«Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает ИТ, помогает людям. Арсений состоит в профильной "Ассоциации Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению. Нередко встречаемся с ним для обсуждения мер поддержки отрасли. В последний раз виделись на прошлой неделе», – говорится в сообщении.
Нападение на Щельцина произошло вечером 8 июня. Подозреваемый в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Он погиб в машине скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку.
Нападавший скрылся с места преступления, но был задержан в течение нескольких часов. По данным СМИ, подозреваемый – 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.