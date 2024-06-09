Шадаев: Минцифры поможет гендиректору «Цифровых платформ» после нападения

«Он очень отзывчивый, дружелюбный человек, который всю жизнь свою посвящает ИТ, помогает людям. Арсений состоит в профильной "Ассоциации Мы-ИТ", руководит комитетом по коммуникациям и продвижению. Нередко встречаемся с ним для обсуждения мер поддержки отрасли. В последний раз виделись на прошлой неделе», – говорится в сообщении.