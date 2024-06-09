На гендиректора АНО «Цифровые платформы» Щельцина совершено нападение
В Москве напали на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Он погиб в машине скорой помощи.
В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки нападавший нанес оппонентам множественные удары ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления. В течение нескольких часов полицейские задержали его.
По информации правоохранителей, подозреваемый – 47-летий музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.
В прокуратуре Москвы уточнили, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» получил не менее трех ударов в область туловища и госпитализирован. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Следственном комитете Москвы агентству сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после нападения на Щельцина.
Щельцин родился 2 марта 1990 г. С 2013 по 2015 г. возглавлял департамент интернет-коммуникаций ЦИК «Единая Россия». С 2015 по 2018 г. руководил проектами Института развития интернета. Сооснователь Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Входит в состав IT-советов при органах государственной власти (Госдума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Минсвязи, Минпромторга и проч.).