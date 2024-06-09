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На гендиректора АНО «Цифровые платформы» Щельцина совершено нападение

Ведомости

В Москве напали на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемый в районе дома 1 по Сиреневому бульвару нанес ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей Щельцину. Его знакомому Ивану Позднякову нанесено не менее девяти ударов ножом. Он погиб в машине скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что между двумя компаниями произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки нападавший нанес оппонентам множественные удары ножом. Подозреваемый скрылся с места преступления. В течение нескольких часов полицейские задержали его.

По информации правоохранителей, подозреваемый – 47-летий музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.

В прокуратуре Москвы уточнили, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» получил не менее трех ударов в область туловища и госпитализирован. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Следственном комитете Москвы агентству сообщили о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство после нападения на Щельцина.

Щельцин родился 2 марта 1990 г. С 2013 по 2015 г. возглавлял департамент интернет-коммуникаций ЦИК «Единая Россия». С 2015 по 2018 г. руководил проектами Института развития интернета. Сооснователь Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Входит в состав IT-советов при органах государственной власти (Госдума ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Минсвязи, Минпромторга и проч.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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