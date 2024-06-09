На гендиректора АНО «Цифровые платформы» Щельцина совершено нападение

В прокуратуре Москвы уточнили, что гендиректор АНО «Цифровые платформы» получил не менее трех ударов в область туловища и госпитализирован. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.