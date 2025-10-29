На уличную певицу Логинову составили еще один протокол за нецензурную лексику

29 июня суд привлек солистку к ответственности сразу по двум протоколам: по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ за несогласованное мероприятие ей назначено 13 суток ареста, и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – также 13 суток. При этом сроки наказаний не суммируются – певица проведет под арестом 13 суток.