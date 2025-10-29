На уличную певицу Логинову составили еще один протокол за нецензурную лексику
Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга назначил административный арест уличной певице Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, по статье о мелком хулиганстве из-за нецензурных слов в песне. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные объединенной пресс-службы судов города и источник в оперативных службах.
29 июня суд привлек солистку к ответственности сразу по двум протоколам: по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ за несогласованное мероприятие ей назначено 13 суток ареста, и по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – также 13 суток. При этом сроки наказаний не суммируются – певица проведет под арестом 13 суток.
По данным пресс-службы судов, 11 октября Логинова организовала выступление с использованием звукоусиливающей аппаратуры у станции метро «Площадь Восстания», собрав не менее 70 человек. Дзержинский районный суд 16 октября уже назначал ей 13 суток ареста за организацию массового мероприятия, повлекшую нарушение общественного порядка ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ.
Кроме того, 28 октября Ленинский районный суд оштрафовал Логинову на 30 000 руб. по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ за исполнение песен, авторы которых включены в реестр иноагентов.