Главная / Общество /

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки урагана «Мелисса»

«Роскосмос» представил спутниковое изображение урагана «Мелисса», сделанное российскими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». Снимок опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации.

Как указали в «Роскосмосе», космические аппараты запечатлели прохождение стихии с орбиты.

29 октября сообщалось, что из-за урагана «Мелисса» в Карибском море погибли семь человек – трое на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал, что из опасных зон эвакуировано более 700 000 жителей. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, скорость ветра в эпицентре достигает 205 км/ч, а движение урагана происходит на северо-восток со скоростью 15 км/ч.

Удар «Мелиссы» по Карибам: ураган прошелся по Ямайке и достиг Кубы
Вслед за Ямайкой ураган «Мелисса» утром 29 октября ударил по побережью Кубы, пишет Reuters. Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч. Ранее на востоке островного государства власти эвакуировали 735 000 человек.&nbsp;В результате стихии произошли масштабные разрушения, наводнения и перебои с электроснабжением.
Вслед за Ямайкой ураган «Мелисса» утром 29 октября ударил по побережью Кубы, пишет Reuters. Максимальная скорость ветра достигала 195 км/ч. Ранее на востоке островного государства власти эвакуировали 735 000 человек. В результате стихии произошли масштабные разрушения, наводнения и перебои с электроснабжением. / Matias Delacroix / AP Photo

Синоптики прогнозируют, что ураган вызовет приливные волны до 3,6 м и осадки до 50 см, что создает риск наводнений и оползней в восточных районах Кубы.

28 октября The Washington Post отмечал, что «Мелисса» стала самым мощным ураганом в истории наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по силе «Катрину».

