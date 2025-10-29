«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки урагана «Мелисса»
«Роскосмос» представил спутниковое изображение урагана «Мелисса», сделанное российскими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М». Снимок опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации.
Как указали в «Роскосмосе», космические аппараты запечатлели прохождение стихии с орбиты.
29 октября сообщалось, что из-за урагана «Мелисса» в Карибском море погибли семь человек – трое на Ямайке, трое на Гаити и один в Доминиканской Республике. Еще один человек числится пропавшим без вести.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщал, что из опасных зон эвакуировано более 700 000 жителей. По информации Национального центра по наблюдению за ураганами в Майами, скорость ветра в эпицентре достигает 205 км/ч, а движение урагана происходит на северо-восток со скоростью 15 км/ч.
Синоптики прогнозируют, что ураган вызовет приливные волны до 3,6 м и осадки до 50 см, что создает риск наводнений и оползней в восточных районах Кубы.
28 октября The Washington Post отмечал, что «Мелисса» стала самым мощным ураганом в истории наблюдений в Атлантическом бассейне, превзойдя по силе «Катрину».