Главная / Общество /

Московский суд оштрафовал Улицкую за неисполнение обязанностей иноагента

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (считается в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram.

Вердикт суда был вынесен 30 октября, Улицкая была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Она должна уплатить штраф в 40 000 руб.

Улицкая оштрафована Савеловским судом по данной статье уже во второй раз за месяц. 14 октября инстанция также выносила вердикт о взыскании с писательницы 40 000 руб. за неисполнение обязанностей иноагента.

До этого она привлекалась к административной ответственности и штрафу за подобное деяние в октябре 2024 г. Улицкая была внесена в реестр иноагентов 1 марта 2024 г.

