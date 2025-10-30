Брат Максима Галкина подал в суд на Life.ru

В июне 2024 г. в доме Дмитрия прошли следственные действия, сообщал ТАСС. Силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Позднее стало известно, что это связано с сокрытием им гражданства Израиля. В правоохранительных органах уточнили, что Дмитрий Галкин не уведомил территориальные органы МВД о наличии второго гражданства по месту регистрации – в поселке Первомайское в новой Москве.