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Названа причина визита оперативников в дом брата Максима Галкина

Ведомости

Оперативные действия в доме Дмитрия Галкина, который является братом юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) связаны с сокрытием им гражданства Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Галкин – гражданин Израиля и проживает в Израиле», – заявил собеседник агентства, пояснив, что он не уведомил миграционную службу о наличии второго гражданства, как это предусмотрено действующим законодательством.

В правоохранительных органах уточнили, что Дмитрий Галкин не уведомил территориальные органы МВД о наличии второго гражданства по месту регистрации – в поселке Первомайское в Новой Москве.

Если по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 330.2. УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства), то брату артиста грозит штраф в размере до 200 000 руб. или до 400 часов обязательных работ.

12 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в доме Дмитрия Галкина силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Источник агентства заверил, что оперативные действия не связаны с Максимом Галкиным. По сведениям РБК, обыски прошли также в компании Дмитрия, которая занимается переоснащением БТР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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