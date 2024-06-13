Названа причина визита оперативников в дом брата Максима Галкина

12 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в доме Дмитрия Галкина силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Источник агентства заверил, что оперативные действия не связаны с Максимом Галкиным. По сведениям РБК, обыски прошли также в компании Дмитрия, которая занимается переоснащением БТР.