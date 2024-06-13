Названа причина визита оперативников в дом брата Максима Галкина
Оперативные действия в доме Дмитрия Галкина, который является братом юмориста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) связаны с сокрытием им гражданства Израиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Галкин – гражданин Израиля и проживает в Израиле», – заявил собеседник агентства, пояснив, что он не уведомил миграционную службу о наличии второго гражданства, как это предусмотрено действующим законодательством.
В правоохранительных органах уточнили, что Дмитрий Галкин не уведомил территориальные органы МВД о наличии второго гражданства по месту регистрации – в поселке Первомайское в Новой Москве.
Если по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 330.2. УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства), то брату артиста грозит штраф в размере до 200 000 руб. или до 400 часов обязательных работ.
12 июня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в доме Дмитрия Галкина силовики изъяли компьютеры и носители цифровой информации. Источник агентства заверил, что оперативные действия не связаны с Максимом Галкиным. По сведениям РБК, обыски прошли также в компании Дмитрия, которая занимается переоснащением БТР.