В Пермском крае могут полностью запретить продажу вейпов

23 августа законопроект, который позволит регионам вводить запрет на продажу вейпов, был направлен на заключение в правительство. Также сообщалось, что предлагается установить минимальную площадь для магазина (20 кв. м), где можно продавать вейпы, запретить ввоз вейпов и жидкостей для них в Россию, а также приостанавливать работу точек за продажу насвая и снюса детям.