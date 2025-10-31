В Пермском крае могут полностью запретить продажу вейпов
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в заксобрание проект, который предлагает полностью запретить розничную продажу устройств для потребления никoтинcoдepжaщeй продукции в регионе. Об этом говорится в сообщении правительства области.
Уточняется, что запрет касается продажи электронных приборов, используемых для получения никoтинcoдepжaщeгo или бeзникoтинoвoгo аэрозоля. В том числе инициатива предполагает запрет на продажу электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.
Законопроект вводит штрафы за нарушение запрета. Для должностных лиц предусмотрены административные штрафы в размере от 15 000 до 20 000 руб., а для юридических лиц – от 50 000 до 100 000 руб.
Депутаты планируют рассмотреть законопроект на пленарном заседании в ноябре. Если его примут, запрет на продажу вейпов вступит в силу с 1 марта 2026 г.
23 августа законопроект, который позволит регионам вводить запрет на продажу вейпов, был направлен на заключение в правительство. Также сообщалось, что предлагается установить минимальную площадь для магазина (20 кв. м), где можно продавать вейпы, запретить ввоз вейпов и жидкостей для них в Россию, а также приостанавливать работу точек за продажу насвая и снюса детям.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев 12 сентября заявил, что ответственность за продажу вейпов должна быть сопоставима с наказанием за распространение наркотиков. Он отметил, что простого запрета недостаточно и необходимо ужесточить ответственность за употребление и продажу вейпов, приравняв их к наркотическим средствам.