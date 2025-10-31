Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту объяснили мерами безопасности
Ограничение на движение электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту вводится по рекомендациям антитеррористической комиссии. Об этом ТАСС сообщили в администрации Краснодарского края.
20 октября сообщалось, что глава региона Вениамин Кондратьев подписал документ о запрете движения электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Ограничение вступит в силу 3 ноября.
Владельцам электрокаров и гибридов предложено альтернативное направление – сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 25 октября сообщал, что Киев готовил новые теракты на Крымском мосту. По его словам, в последние месяцы ФСБ и другие силовые структуры провели ряд задержаний, однако не обо всех случаях пока можно рассказать публично.