Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту объяснили мерами безопасности

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 25 октября сообщал, что Киев готовил новые теракты на Крымском мосту. По его словам, в последние месяцы ФСБ и другие силовые структуры провели ряд задержаний, однако не обо всех случаях пока можно рассказать публично.