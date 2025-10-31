Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Следствие установило, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, которая продавала образовательные программы, не являющиеся таковыми в действительности. Члены этого сообщества использовали агрессивный маркетинг и действовали в том числе от имени ООО «Лайк центр» и других подконтрольных юрлиц. Сам Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов, а также договоров или оферты на оказание образовательных услуг.