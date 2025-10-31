Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам лишения свободы по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также должен выплатить штраф в размере 5 млн руб., сообщила столичная прокуратура.
Правоохранители отметили, что в результате действий осужденного и организованной им группы пострадали 113 граждан. Они платили за ложные образовательные программы от 60 000 руб. до 12 млн руб. Общий ущерб превысил 57 млн руб.
Следствие установило, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, которая продавала образовательные программы, не являющиеся таковыми в действительности. Члены этого сообщества использовали агрессивный маркетинг и действовали в том числе от имени ООО «Лайк центр» и других подконтрольных юрлиц. Сам Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов, а также договоров или оферты на оказание образовательных услуг.