Путин подписал указ о соцгарантиях операторам РЭБ в новых регионах

15 октября Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые направлены на поддержку участников спецоперации на Украине. Один из них подразумевает, что военнослужащие смогут бесплатно проезжать на общественном транспорте к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно. Другой – предлагает расширить перечень лиц, которым вне очереди будут предоставлены средства на приобретение жилья. В него могут включить военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы, которые имеют совершеннолетних детей с инвалидностью первой группы.