Путин подписал указ о соцгарантиях операторам РЭБ в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предполагает введение социальных гарантий для разработчиков и операторов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также их семей в Донбассе и Новороссии. Это следует из соответствующего документа.
Инициатива распространяется также на лиц, выполняющих работы, связанные с робототехническим комплексом, системами связи, БПЛА и т. п. В указе говорится, что он разработан с целью повышения уровня социальной защищенности лиц, выполняющих работы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.
В случае гибели человека, который входит в указанные группы, вследствие ранения, полученного при выполнении должностных обязанностей, его супруге, совершеннолетним детям и родителям выплатят по 5 млн руб. Если при выполнении обязанностей человек получит ранение, он получит единовременную выплату в размере 3 млн руб.
15 октября Госдума в первом чтении приняла три законопроекта, которые направлены на поддержку участников спецоперации на Украине. Один из них подразумевает, что военнослужащие смогут бесплатно проезжать на общественном транспорте к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, военно-врачебной или военно-летной комиссии и обратно. Другой – предлагает расширить перечень лиц, которым вне очереди будут предоставлены средства на приобретение жилья. В него могут включить военнослужащих, а также граждан, уволенных с военной службы, которые имеют совершеннолетних детей с инвалидностью первой группы.
Кроме того, депутаты нижней палаты приняли законопроект, который предусматривает сохранение льгот и социальных гарантий для детей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и добровольцев до их поступления в вузы или колледжи. В случае принятия инициативы эти меры будут действовать до 1 сентября года, в котором завершается обучение.