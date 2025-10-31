Суд заочно арестовал Тамару Эйдельман по делу о реабилитации нацизма
Дорогомиловский районный суд Москвы заочно арестовал историка Тамару Эйдельман
Эйдельман предъявлены обвинения по двум эпизодам ст. 354.1 УК РФ и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.
Согласно материалам дела, 5 мая 2024 г. Эйдельман опубликовала в своем публичном канале видеозапись, которая содержала «высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны».
8 июля 2024 г. Эйдельман в своей социальной сети опубликовала «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».
Расследование дела Эйдельман находится под контролем московской прокуратуры.
Эйдельман состоит в реестре иноагентов с сентября 2022 г. Уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в ее отношении было возбуждено 4 января 2025 г., а о распространении фейков о российской армии – в мае 2024 г.