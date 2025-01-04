Против историка Эйдельман возбудили дело о реабилитации нацизма
В отношении историка Тамары Эйдельман (считается в России иноагентом) возбуждено еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма, пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.
Уголовное дело против Эйдельман возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета), уточнили агентству. В июне 2024 г. стало известно, что в отношении историка по материалам проверки прокуратуры Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Уточнялось, что Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».
В декабре Таганский районный суд Москвы оштрафовал историка на 45 000 руб. за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента. Дорогомиловский суд в том же месяце оштрафовал ее на 50 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Заслуженный учитель России Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 г. На сайте ведомства уточнялось, что источник финансирования деятельности историка находится на Украине.