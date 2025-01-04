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Против историка Эйдельман возбудили дело о реабилитации нацизма

Ведомости

В отношении историка Тамары Эйдельман (считается в России иноагентом) возбуждено еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма, пишет «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Уголовное дело против Эйдельман возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета), уточнили агентству. В июне 2024 г. стало известно, что в отношении историка по материалам проверки прокуратуры Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Уточнялось, что Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».

В декабре Таганский районный суд Москвы оштрафовал историка на 45 000 руб. за производство и распространение материалов в сети без указания статуса иноагента. Дорогомиловский суд в том же месяце оштрафовал ее на 50 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Заслуженный учитель России Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в сентябре 2022 г. На сайте ведомства уточнялось, что источник финансирования деятельности историка находится на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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