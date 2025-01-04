Против историка Эйдельман возбудили дело о реабилитации нацизма

Уголовное дело против Эйдельман возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием интернета), уточнили агентству. В июне 2024 г. стало известно, что в отношении историка по материалам проверки прокуратуры Москвы было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. Уточнялось, что Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».