В прокуратуре Москвы сообщили о возбуждении дела в отношении Тамары Эйдельман
В отношении историка Тамары Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Дело завели по материалам проверки прокуратуры Москвы. Его расследование находится на контроле столичного надзорного ведомства.
21 июня в ведомстве сообщили, что инициируют возбуждение дела в отношении Эйдельман. По версии прокуратуры, блогер разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».
Прокуратура Москвы также инициировала возбуждение уголовных дел в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова) и актрисы Яны Трояновой (обе признаны иноагентами в РФ).