В прокуратуре Москвы сообщили о возбуждении дела в отношении Тамары Эйдельман

21 июня в ведомстве сообщили, что инициируют возбуждение дела в отношении Эйдельман. По версии прокуратуры, блогер разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества».