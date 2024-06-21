Прокуратура инициирует возбуждение дел против Монеточки, Эйдельман и Трояновой
Прокуратура Москвы инициирует возбуждение уголовных дел в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова), историка Тамары Эйдельман и актрисы Яны Трояновой (все трое признаны иноагентами в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В отношении Монеточки прокуратурой инициировано уголовное преследование по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Максимальное наказание по этой части – до двух лет лишения свободы.
Эйдельман, по версии прокуратуры, разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества». Ведомством было инициировано преследование по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишение свободы.
Троянова в интервью СМИ сделала публичное заявление, содержащее «высказывания, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских».
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о преследовании актрисы по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения насилия). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы.
Гырдымова, Эйдельман и Троянова уехали из России после начала боевых действий на Украине в 2022 г.
Певица Монеточка находится в реестре иноагентов с 20 января 2023 г. По данным Минюста, певица получала поддержку от иностранных источников. Заслуженный учитель России Эйдельман была включена в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. По версии Минюста, источник финансирования деятельности историка находится на Украине.
Троянова оказалась в реестре Минюста в ноябре 2023 г. По данным ведомства, актриса выступала против спецоперации, негативно высказывалась о России и российской армии.