Прокуратура инициирует возбуждение дел против Монеточки, Эйдельман и Трояновой

Эйдельман, по версии прокуратуры, разместила в соцсетях видеозапись ее авторской программы, содержащую высказывания, выражающие «явное неуважение ко Дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества». Ведомством было инициировано преследование по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишение свободы.