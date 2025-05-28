Против историка Тамары Эйдельман возбудили дело о фейках о ВС РФ

В январе 2025 г. стало известно, что против историка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ и интернета). В июне прокуратура Москвы 2024 г. также объявила о возбуждении в отношении нее дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным ведомства, Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись авторской программы, где якобы были высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате РФ, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.