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Против историка Тамары Эйдельман возбудили дело о фейках о ВС РФ

Ведомости

В отношении историка Тамары Эйдельман (считается в России иноагентом) возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Собеседник агентства уточнил, что это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.

Минюст России внес Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 г. Суд в России признал законным включение историка в указанный реестр. Среди причин присвоения ей этого статуса – получение финансирования от Google и сотрудничество со СМИ-иноагентами. Кроме того, Эйдельман получала деньги от частных лиц из Германии, США, Канады, Израиля, Литвы и Украины.

В январе 2025 г. стало известно, что против историка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ и интернета). В июне прокуратура Москвы 2024 г. также объявила о возбуждении в отношении нее дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным ведомства, Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись авторской программы, где якобы были высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате РФ, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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