Против историка Тамары Эйдельман возбудили дело о фейках о ВС РФ
В отношении историка Тамары Эйдельман
Дело возбуждено по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Собеседник агентства уточнил, что это связано с постом в Telegram-канале Эйдельман.
Минюст России внес Эйдельман в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 г. Суд в России признал законным включение историка в указанный реестр. Среди причин присвоения ей этого статуса – получение финансирования от Google и сотрудничество со СМИ-иноагентами. Кроме того, Эйдельман получала деньги от частных лиц из Германии, США, Канады, Израиля, Литвы и Украины.
В январе 2025 г. стало известно, что против историка возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ и интернета). В июне прокуратура Москвы 2024 г. также объявила о возбуждении в отношении нее дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным ведомства, Эйдельман разместила в соцсетях видеозапись авторской программы, где якобы были высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате РФ, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.