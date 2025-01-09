Одной из причин признания Эйдельман иноагентом стало получение денег от Google

Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. В январе «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщило, что против нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ и интернета). В июне прокуратура Москвы также объявила о возбуждении в отношении Эйдельман уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По версии ведомства, блогер разместила в соцсетях видеозапись собственной авторской программы, в которой якобы были высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате РФ, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.