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Одной из причин признания Эйдельман иноагентом стало получение денег от Google

Ведомости

Суд в РФ признал законным включение в реестр иноагентов заслуженного учителя России, историка и блогера Тамару Эйдельман. Среди причин присвоения ей этого статуса – получение финансирования от компании Google, пишет ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«В Минюст России из Федеральной службы по финансовому мониторингу поступила информация о получении Эйдельман Т.Н. денежных средств из иностранных источников. В период с октября 2021 г. по март 2022 г. шестью операциями поступили средства от Google Ireland Limited», – говорится в документе.

По данным суда, Эйдельман также получала деньги от частных лиц из Германии, США, Канады, Израиля, Литвы и Украины. Еще одной причиной включения историка в реестр стало ее сотрудничество со СМИ-иноагентами, сказано в решении.

Эйдельман была включена Министерством юстиции в реестр иноагентов в сентябре 2022 г. В январе «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры сообщило, что против нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма с использованием СМИ и интернета). В июне прокуратура Москвы также объявила о возбуждении в отношении Эйдельман уголовного дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По версии ведомства, блогер разместила в соцсетях видеозапись собственной авторской программы, в которой якобы были высказывания, выражающие явное неуважение к Дню воинской славы России и памятной дате РФ, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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