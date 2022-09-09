Минюст включил в реестр иноагентов Эйдельман, Латынину и Наки

Неделей ранее Минюст включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек – музыканта Андрея Макаревича, журналистов Екатерину Гордееву и Дмитрия Гордона (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) и др.