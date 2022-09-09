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Минюст включил в реестр иноагентов Эйдельман, Латынину и Наки

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Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, историка Тамару Эйдельман, журналистку Юлию Латынину и блогера Майкла Наки. Обновление опубликовано на сайте Минюста.

В качестве источника финансирования у всех указана Украина, кроме того, что они осуществляют политическую деятельность.

В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены ООО «Время колокольчиков», историк и политолог Валерий Соловей, журналистка Елена Шукаева и Андрей Афанасьев.

Неделей ранее Минюст включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек – музыканта Андрея Макаревича, журналистов Екатерину Гордееву и Дмитрия Гордона (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных