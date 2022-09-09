Минюст включил в реестр иноагентов Эйдельман, Латынину и Наки
Министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, историка Тамару Эйдельман, журналистку Юлию Латынину и блогера Майкла Наки. Обновление опубликовано на сайте Минюста.
В качестве источника финансирования у всех указана Украина, кроме того, что они осуществляют политическую деятельность.
В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены ООО «Время колокольчиков», историк и политолог Валерий Соловей, журналистка Елена Шукаева и Андрей Афанасьев.
Неделей ранее Минюст включил в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек – музыканта Андрея Макаревича, журналистов Екатерину Гордееву и Дмитрия Гордона (Росфинмониторинг включил его в список лиц, подозреваемых в причастности к терроризму или экстремистской деятельности, заочно арестован) и др.