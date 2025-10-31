Украинское движение «Аллатра» внесли в список террористических организаций

«Аллатра» – международное религиозное движение, созданное на территории Украины. В 2023 г. Генпрокуратура уже внесла организацию в перечень нежелательных. Надзорное ведомство отмечало, что члены секты в России получают указания от украинских кураторов о проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.