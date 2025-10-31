Украинское движение «Аллатра» внесли в список террористических организаций
Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских и террористических организаций украинское движение «Аллатра»
Кроме того, перечень пополнили 32 физических лица.
24 июня Верховный суд (ВС) по иску генерального прокурора Игоря Краснова признал «Аллатру» экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. По данным генпрокуратуры, «Аллатра» распространяла заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия ВС РФ. Также для прикрытия политического характера деятельности организация проводила мероприятия под грифом организации «Созидательное общество», центр управления которой находится в США.
«Аллатра» – международное религиозное движение, созданное на территории Украины. В 2023 г. Генпрокуратура уже внесла организацию в перечень нежелательных. Надзорное ведомство отмечало, что члены секты в России получают указания от украинских кураторов о проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти.