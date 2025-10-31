В аэропорту Тамбова ввели ограничения на вылет и посадку самолетов
В тамбовском аэропорту введены ограничения на вылет и прибытие самолетов, сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Как отмечается, временные ограничения на вылет и прием воздушных судов объявлены по соображениям безопасности.
Ранее вечером 31 октября Росавиация наложила ограничения на работу аэропорта Краснодара.
В последний раз работа тамбовского аэропорта ограничивалась в ночь на 31 октября.