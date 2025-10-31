Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту Тамбова ввели ограничения на вылет и посадку самолетов

Ведомости

В тамбовском аэропорту введены ограничения на вылет и прибытие самолетов, сообщается в официальном Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Как отмечается, временные ограничения на вылет и прием воздушных судов объявлены по соображениям безопасности.

Ранее вечером 31 октября Росавиация наложила ограничения на работу аэропорта Краснодара.

В последний раз работа тамбовского аэропорта ограничивалась в ночь на 31 октября.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь