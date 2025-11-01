Володин перечислил ключевые законы, вступающие в силу в ноябре

Володин перечислил ключевые законы, вступающие в силу в ноябреВводятся штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону, ужесточается ответственность иноагентов и усиливается контроль за мигрантами
В ноябре в России вступают в силу новые законодательные нормы, касающиеся подготовки к отопительному сезону, контроля за иноагентами, миграционного учета и связи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Так, с 7 ноября вводятся штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юрлиц – до 40 000 руб., а для должностных лиц – до 10 000 руб.
«Все те, кто отвечает за подачу тепла в дома и социальные объекты… должны добросовестно выполнять свои обязательства перед гражданами», – подчеркнул Володин.
Также ужесточены санкции для иностранных агентов: повторное нарушение порядка их деятельности или наличие судимости теперь может привести к лишению свободы на срок до двух лет. «Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона», – заявил спикер.
Кроме того, усиливается контроль за мигрантами. В Москве и области завершается период постановки иностранных граждан на учет. Новый механизм контроля с использованием цифровых технологий позволит оперативнее отслеживать нарушения и снижать преступность, отметил Володин.
С 1 ноября вступает в силу закон, обязывающий операторов связи проверять данные абонентов. Обслуживание номеров, оформленных с нарушениями, будет запрещено. Ограничение касается и количества сим-карт, оформленных на одного человека.
С 24 ноября нотариусы обязаны в течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела запросить сведения о долгах умершего и в течение еще трех дней сообщить информацию наследникам.
Также с 7 ноября правоохранительные органы смогут инициировать заочное привлечение к ответственности россиян, скрывающихся за пределами страны. Генпрокуратура будет направлять материалы в иностранные государства для привлечения к ответственности российских граждан.