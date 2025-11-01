Володин перечислил ключевые законы, вступающие в силу в ноябре

Также ужесточены санкции для иностранных агентов: повторное нарушение порядка их деятельности или наличие судимости теперь может привести к лишению свободы на срок до двух лет. «Те, кто предал нашу страну и, находясь за пределами России, пытается ее разрушить, должны отвечать за свои действия по всей строгости закона», – заявил спикер.