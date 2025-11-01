Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве простились с актером Романом Поповым

Ведомости

В Центральной клинической больнице №1 в Москве завершилась церемония прощания с актером Романом Поповым. Его проводили в последний путь аплодисментами. Об этом сообщает «РИА Новости».

Церемония прощания началась в 11:00 мск и завершилась к 13:00 мск. После этого состоялось отпевание, на которое семья пригласила только родных и близких.

Попрощаться с Поповым пришли его друзья, коллеги и знакомые. Среди них были шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генпродюсер онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и др.

Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга. В Telegram-канале артиста сообщалось, что причиной его смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии.

Актеру диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте