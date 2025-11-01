В Москве простились с актером Романом Поповым
В Центральной клинической больнице №1 в Москве завершилась церемония прощания с актером Романом Поповым. Его проводили в последний путь аплодисментами. Об этом сообщает «РИА Новости».
Церемония прощания началась в 11:00 мск и завершилась к 13:00 мск. После этого состоялось отпевание, на которое семья пригласила только родных и близких.
Попрощаться с Поповым пришли его друзья, коллеги и знакомые. Среди них были шоумен Оганес Григорян, комик Карен Арутюнов, генпродюсер онлайн-кинотеатра «Окко» Гавриил Гордеев, музыканты Роман Архипов и Александр Асташенок и др.
Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет после рецидива рака мозга. В Telegram-канале артиста сообщалось, что причиной его смерти стали осложнения после проведенной химиотерапии.
Актеру диагностировали онкологию еще в 2018 г. В середине 2025 г. у него произошел рецидив рака мозга. В августе Попов сам говорил, что почти лишился зрения после повреждения нервной системы.