СК завершил расследование дела журналистки «Дождя» Екатерины Котрикадзе

Ведомости

Головинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Следственного комитета (СК) РФ по Москве завершил расследование дела в отношении журналистки «Дождя» (организация признана нежелательной на территории РФ и иноагентом) Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) по делу распространения фейков о российской армии. Ее заочно заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства. 

Котрикадзе обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, в 2022 г. Котрикадзе опубликовала в одном из мессенджеров несколько материалов. По результатам лингвистической судебной экспертизы, эти публикации содержали заведомо ложную информацию о действиях российской армии, направленных против мирного населения Украины.

Следователи передали дело журналистки в суд.

7 октября Росфинмониторинг внес Котрикадзе в перечень террористов и экстремистов. СК возбудил дело против журналистки 26 августа. Она объявлена в международный розыск.

