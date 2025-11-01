СК завершил расследование дела журналистки «Дождя» Екатерины Котрикадзе

Головинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северному административному округу Следственного комитета (СК) РФ по Москве завершил расследование дела в отношении журналистки «Дождя» (организация признана нежелательной на территории РФ и иноагентом) Екатерины Котрикадзе (считается в России иноагентом) по делу распространения фейков о российской армии. Ее заочно заключили под стражу. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного ведомства.