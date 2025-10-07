Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Журналисты «Дождя» Котрикадзе, Ратникова и Дзядко внесены в перечень экстремистов

Ведомости

Главный редактор телеканала «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ и иноагентом) Тихон Дзядко (считается в России иноагентом) и журналисты Екатерина Котрикадзе (считается в России иноагентом) и Валерия Ратникова (считается в России иноагентом) внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Дзядко Тихон Викторович, 23.06.1987 г. р., г. Москва; <...> Котрикадзе Екатерина Бесикиевна, 23.03.1984 г. р., г. Тбилиси Грузинской ССР; <...> Ратникова Валерия Евгеньевна, 27.04.1999 г. р., г. Москва», – следует из данных ведомства.

В июле Следственный комитет (СК) по Москве возбудил в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Дзядко был объявлен в розыск. Кроме уклонения от исполнения обязанностей иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии). 6 октября СК потребовал его заочного ареста.

Против Котрикадзе 26 августа СК также возбудил уголовное дело за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск.

5 сентября МВД РФ объявило Ратникову в розыск по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно. 21 августа Таганский суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. в связи с нарушением порядка деятельности иноагента. 25 сентября Ратникова была также объявлена в розыск, сообщали «РИА Новости».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте