Журналисты «Дождя» Котрикадзе, Ратникова и Дзядко внесены в перечень экстремистов

В июле Следственный комитет (СК) по Москве возбудил в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Дзядко был объявлен в розыск. Кроме уклонения от исполнения обязанностей иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии). 6 октября СК потребовал его заочного ареста.