Журналисты «Дождя» Котрикадзе, Ратникова и Дзядко внесены в перечень экстремистов
Главный редактор телеканала «Дождь»
«Дзядко Тихон Викторович, 23.06.1987 г. р., г. Москва; <...> Котрикадзе Екатерина Бесикиевна, 23.03.1984 г. р., г. Тбилиси Грузинской ССР; <...> Ратникова Валерия Евгеньевна, 27.04.1999 г. р., г. Москва», – следует из данных ведомства.
В июле Следственный комитет (СК) по Москве возбудил в отношении главреда «Дождя» уголовное дело. Дзядко был объявлен в розыск. Кроме уклонения от исполнения обязанностей иноагента его также обвиняют в распространении фейков о российской армии (до 10 лет колонии). 6 октября СК потребовал его заочного ареста.
Против Котрикадзе 26 августа СК также возбудил уголовное дело за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента. Она объявлена в международный розыск.
5 сентября МВД РФ объявило Ратникову в розыск по уголовной статье. В ведомстве не уточнили, по какой именно. 21 августа Таганский суд Москвы оштрафовал ее на 30 000 руб. в связи с нарушением порядка деятельности иноагента. 25 сентября Ратникова была также объявлена в розыск, сообщали «РИА Новости».