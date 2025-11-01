Газета
Хинштейн о приговоре главе «Сиэми» Синьговскому: первый пошел

Ведомости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал новость о приговоре главе строительной фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому. «Первый пошел», – написал написал в своем Telegram-канале. 

«Остальных не заставят ждать», – добавил Хинштейн.

1 ноября Ленинский районный суд Курска признал виновным Синьговского по делу о хищении и постановил взыскать с него более 152 млн руб. в пользу «Корпорации развития Курской области». Кроме того, обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере 500 000 руб. Синьговский будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении Синьговского поступило в Ленинский районный суд Курска в начале октября. По данным следствия, хищения были совершены при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Под стражей обвиняемый находится с начала 2025 г. На стадии предварительного следствия он признал вину и заключил досудебное соглашение.

