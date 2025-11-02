МВД: задержан предполагаемый создатель Telegram-бота по продаже личных данных

По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, Telegram-боты для пробива стали активно выкупать утекшие базы персональных данных россиян, прежде чем хакеры опубликуют их на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах. С января по сентябрь 2025 г. на форумах в даркнете и Telegram-каналах было опубликовано 57 краденых баз данных, содержащих 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных e-mail. По сравнению с тем же периодом 2024 г. число утечек снизилось почти в 4 раза (196 утечек), а их объем – почти в 6 раз.