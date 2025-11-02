МВД: задержан предполагаемый создатель Telegram-бота по продаже личных данных
Полицейские пресекли работу одного из крупнейших русскоязычных Telegram-ботов по распространению персональных данных граждан, в Санкт-Петербурге задержан предполагаемый создатель и владелец сервиса, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, которые были собраны в результате утечек. Пользователи могли получить сведения об адресах проживания и местах работы граждан, их доходах, банковских счетах и автомобилях, рассказала Волк в своем Telegram-канале. Доступ к этим данным предоставлялся по подписке, а ее невысокая стоимость «создавала угрозу передачи подробной информации о гражданах неограниченному кругу лиц».
По данным МВД, есть факты использования Telegram-бота злоумышленниками для дистанционных хищений денежных средств.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные). В Санкт-Петербурге также задержан предполагаемый создатель и владелец сервиса, который обеспечивал его функционирование и был одним из основных администраторов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По информации Волк, во время обысков были изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с «изобличающей электронной перепиской», базами данных и серверное оборудование ресурса в одном из дата-центров.
По предварительным данным МВД, доходы от преступной деятельности достигали 13-16 млн руб. в месяц. Сейчас работа информационно-поискового бота полностью прекращена.
По данным сервиса разведки утечек данных DLBI, Telegram-боты для пробива стали активно выкупать утекшие базы персональных данных россиян, прежде чем хакеры опубликуют их на теневых форумах и в специализированных Telegram-каналах. С января по сентябрь 2025 г. на форумах в даркнете и Telegram-каналах было опубликовано 57 краденых баз данных, содержащих 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных e-mail. По сравнению с тем же периодом 2024 г. число утечек снизилось почти в 4 раза (196 утечек), а их объем – почти в 6 раз.